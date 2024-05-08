Белый дом обеспокоился утверждениями Киева о попытке покушения на Зеленского
С соответствующим заявлением выступила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы видели это объявление. Оно, разумеется, вызывает значительную обеспокоенность», — приводит её слова ТАСС.
Жан-Пьер также отметила, что в Белом доме рады, что «потенциальная попытка убийства была сорвана».
Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании двух офицеров по подозрению в подготовке покушения на Зеленского.