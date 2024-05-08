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Белый дом обеспокоился утверждениями Киева о попытке покушения на Зеленского

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Утверждения Киева о якобы попытке покушения на Владимира Зеленского обеспокоили администрацию США.

С соответствующим заявлением выступила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы видели это объявление. Оно, разумеется, вызывает значительную обеспокоенность», — приводит её слова ТАСС.

Жан-Пьер также отметила, что в Белом доме рады, что «потенциальная попытка убийства была сорвана».

Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании двух офицеров по подозрению в подготовке покушения на Зеленского.

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