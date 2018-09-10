Компания — судовладелец танкера «Механик Погодин» обратилась к Порошенко

Компания «В.Ф. Танкер», судовладелец российского танкера «Механик Погодин», обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«По мнению компании, президент государства должен вмешаться в ситуацию с удержанием в порту Херсон российского танкера «Механик Погодин» и способствовать принятию справедливого решения об освобождении судна», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что компания «В.Ф. Танкер» подала в суд за незаконное удержание судна в порту Херсона.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в Азовском море, в том числе с судном «Механик Погодин».