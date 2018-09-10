Компания — судовладелец танкера «Механик Погодин» обратилась к Порошенко

Короткая ссылка
Компания «В.Ф. Танкер», судовладелец российского танкера «Механик Погодин», обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Компания — судовладелец танкера «Механик Погодин» обратилась к Порошенко
  • © E705EH / fleetphoto.ru / globallookpress.com

«По мнению компании, президент государства должен вмешаться в ситуацию с удержанием в порту Херсон российского танкера «Механик Погодин» и способствовать принятию справедливого решения об освобождении судна», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что компания «В.Ф. Танкер» подала в суд за незаконное удержание судна в порту Херсона.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в Азовском море, в том числе с судном «Механик Погодин».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить