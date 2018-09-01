Владелец танкера «Механик Погодин» подал в суд за удержание судна в порту Херсона
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Как отмечается, Служба безопасности Украины вместе с портовыми властями отрицают свою причастность к задержанию судна, однако «за причинённые убытки придётся ответить».
«ООО «В.Ф. Танкер» подало иск в Херсонский окружной административный суд на Азово-Черноморское региональное управление Государственной пограничной службы Украины и капитана Херсонского морского порта», — говорится в сообщении.
Компания, как подчёркивается, собирается взыскать убытки за задержание «Механика Погодина», «исчисляемые сотнями тысяч долларов».
Ранее СБУ вызвала представителя компании — владельца танкера на допросы.
30 августа постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич потребовал немедленно освободить российский танкер «Механик Погодин».