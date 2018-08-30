Лукашевич в ОБСЕ потребовал освободить задержанный на Украине танкер «Механик Погодин»

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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании совета организации потребовал немедленного освобождения российского танкера «Механик Погодин», который был заблокирован в порту Херсона.
Лукашевич в ОБСЕ потребовал освободить задержанный на Украине танкер «Механик Погодин»
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«Продолжается «охота» за россиянами, по тем или иным причинам оказавшимися на территории Украины. 10 августа Киев на незаконных основаниях в порту Херсона заблокировал российский танкер «Механик Погодин». Требуем немедленного освобождения российского судна. Моряки с судна «Норд», задержанного украинцами, до сих пор не могут вернуться в Россию», — приводит РИА Новости слова Лукашевича.

Также он снова поднял вопрос об аресте руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

«Киев продолжает зачищать медиапространство, поощряет гонения на журналистов, вмешивается в дела церкви. Под арестом под надуманным предлогом до сих пор главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский», — сказал Лукашевич.

Ранее сообщалось, что СБУ вызвала на допрос представителя владельца танкера «Механик Погодин».

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