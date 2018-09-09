Социологи рассказали о желании жителей Украины восстановить отношения с Россией
Также, по словам Антиповича, 16% украинцев выражают симпатию президенту России Владимиру Путину и имеют пророссийские настроения.
По его мнению, это может привести к тому, что в Верховную раду в результате выборов пройдёт пророссийская партия.
При этом Антипович уточнил, что подобное мнение высказали жители Донбасса, южных и восточных регионов Украины.
Ранее член президентского Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил вероятность «оттепели» в отношениях Москвы и Киева.