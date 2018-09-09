Социологи рассказали о желании жителей Украины восстановить отношения с Россией

Руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович в эфире «Обозреватель-ТВ» заявил, что каждый шестой житель Украины выступает за восстановление связей страны с Россией.

Также, по словам Антиповича, 16% украинцев выражают симпатию президенту России Владимиру Путину и имеют пророссийские настроения.

По его мнению, это может привести к тому, что в Верховную раду в результате выборов пройдёт пророссийская партия.

При этом Антипович уточнил, что подобное мнение высказали жители Донбасса, южных и восточных регионов Украины.

Ранее член президентского Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил вероятность «оттепели» в отношениях Москвы и Киева.







