Эксперт прокомментировал заявление о «пробившей дно» Украине

Доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего украинского министра транспорта и связи Евгения Червоненко о том, что страна «пробила дно» и перешла черту международных приличий «по всем скандалам и позорам».

«Всё очень просто, заявления появляются не случайно, они связаны с предстоящими выборами. У нынешней власти Порошенко рекордно низкий положительный рейтинг, между ним и отрицательным — 102%. То есть отрицательный в десятки раз превышает положительный. На Порошенко на нынешней Украине никто не ставит. Есть мнение, что обязательно будет второй тур выборов и туда с одной стороны выйдет Тимошенко, а с другой — кто-нибудь из её противников», — считает эксперт.

Манойло также обратил внимание, что бывшие украинские чиновники с помощью громких заявлений в предвыборный период могут добиваться того, чтобы на них обратили внимание.

«Для того чтобы вовремя отмежеваться от Порошенко, надо ругать его и говорить о том, что Украина достигла небывалого падения именно в период его правления. К тому же Евгений Червоненко — бывший чиновник, который надеется при смене власти вернуть себе тёплый кабинет, надеется, что его заметит Тимошенко со своим блоком или другие силы», — подытожил он.

Ранее Евгений Червоненко заявил, что Украина «пробила дно» и перешла черту международных приличий «по всем скандалам и позорам». Отмечается, что таким образом экс-министр прокомментировал заявление спикера Верховной рады Андрея Парубия о лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере.