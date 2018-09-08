На Украине заявили, что страна «пробила дно» по всем скандалам и позорам

Украина пробила дно и перешла черту международных приличий по всем скандалам и позорам. Такое мнение выразил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».

«Наша страна давно пробила дно и перешла черту международных приличий по всем скандалам, позорам, после которых в любой стране было бы не только моральное осуждение, повлекшее отставку, но и уголовное преследование», — приводит его слова РИА Новости.

Отмечается, что таким образом экс-министр прокомментировал заявление спикера Верховной рады Андрея Парубия о лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере.

Ранее Парубий назвал Гитлера самым большим практиком прямой демократии. По его словам, он изучал прямую демократию «на научном уровне».

Позднее из-за данных заявлений на спикера Рады подали в суд.

В июне депутат Рады Юрий Павленко заявил, что спецоперация Службы безопасности Украины (СБУ) по инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко «опозорила» главу украинского МИД Павла Климкина.