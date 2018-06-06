В ДНР заявили о переброске украинской армией ЗРК под Мариуполь

Украинские военные перебросили под Мариуполь дивизион зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом сообщили в самопровозглашённой Донецкой народной республике.

«Наша разведка располагает информацией о передислокации в район Володарского (Никольское) дивизиона ЗРК С-300», — приводит Донецкое агентство новостей слова заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина. По данным разведки, в задачи расчётов входит отработка боевых задач, включая нанесение ударов по водным объектам. Ранее Министерство госбезопасности (МГБ) ДНР сообщило, что задержало агента СБУ, участвовавшего в подготовке покушения на Басурина.