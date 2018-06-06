В ДНР заявили о переброске украинской армией ЗРК под Мариуполь

Короткая ссылка
Украинские военные перебросили под Мариуполь дивизион зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом сообщили в самопровозглашённой Донецкой народной республике.

«Наша разведка располагает информацией о передислокации в район Володарского (Никольское) дивизиона ЗРК С-300», — приводит Донецкое агентство новостей слова заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

По данным разведки, в задачи расчётов входит отработка боевых задач, включая нанесение ударов по водным объектам.

Ранее Министерство госбезопасности (МГБ) ДНР сообщило, что задержало агента СБУ, участвовавшего в подготовке покушения на Басурина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить