В Азербайджане арестовали россиянина по подозрению в киберпреступлении
Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана арестовала граждан России и Украины по подозрению в киберпреступлении.
Об этом сообщается на сайте СГБ.
«Гражданин России Лунин Павел Сергеевич и гражданин Украины Серб Андрей Борисович арестованы по подозрению в присвоении миллионных сумм из азербайджанских банков киберпутём», — заявили в ведомстве.
В феврале в США вынесли приговор обвиняемому в киберпреступлениях россиянину.
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