В Азербайджане арестовали россиянина по подозрению в киберпреступлении

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана арестовала граждан России и Украины по подозрению в киберпреступлении.

Об этом сообщается на сайте СГБ.

«Гражданин России Лунин Павел Сергеевич и гражданин Украины Серб Андрей Борисович арестованы по подозрению в присвоении миллионных сумм из азербайджанских банков киберпутём», — заявили в ведомстве.

В феврале в США вынесли приговор обвиняемому в киберпреступлениях россиянину.