Российское посольство в США обратилось в Госдеп с запросом консульского доступа к Левашову
«Посольство России в Вашингтоне обратилось в Госдеп США с запросом на оказание содействия нашим коллегам в консульском доступе к российскому гражданину, потребовало обеспечить ему нормальные условия содержания», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее стало известно, что Испания экстрадировала в США Петра Левашова.
Левашов был задержан в Барселоне в апреле 2017 года. США обвиняют его в том, что на протяжении трёх лет он взламывал компьютеры американцев и торговал паролями к ним.