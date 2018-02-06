Российское посольство в США обратилось в Госдеп с запросом консульского доступа к Левашову

Российское посольство в Вашингтоне обратилось в Госдеп США с запросом оказать содействие в получении доступа к экстрадированному из Испании в Соединённые Штаты Петру Левашову, обвиняемому в киберпреступлениях.

«Посольство России в Вашингтоне обратилось в Госдеп США с запросом на оказание содействия нашим коллегам в консульском доступе к российскому гражданину, потребовало обеспечить ему нормальные условия содержания», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что Испания экстрадировала в США Петра Левашова.

Левашов был задержан в Барселоне в апреле 2017 года. США обвиняют его в том, что на протяжении трёх лет он взламывал компьютеры американцев и торговал паролями к ним.