Испания экстрадировала в США российского программиста Левашова
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную полицию Испании.
«Передан Службе федеральных маршалов США киберпреступник, который создал всемирную кибернетическую инфраструктуру для осуществления незаконной деятельности», — говорится в сообщении.
3 октября суд Испании разрешил выдать в США Левашова, который был задержан в Барселоне в апреле 2017 года.
Соединённые Штаты обвиняют Левашова в том, что на протяжении трёх лет он взламывал компьютеры американцев и торговал паролями к ним.