Испания экстрадировала в США российского программиста Левашова

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Испания экстрадировала в США обвиняемого в хакерстве российского программиста Петра Левашова.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную полицию Испании.

«Передан Службе федеральных маршалов США киберпреступник, который создал всемирную кибернетическую инфраструктуру для осуществления незаконной деятельности», — говорится в сообщении.

3 октября суд Испании разрешил выдать в США Левашова, который был задержан в Барселоне в апреле 2017 года.

Соединённые Штаты обвиняют Левашова в том, что на протяжении трёх лет он взламывал компьютеры американцев и торговал паролями к ним.

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