Экстрадированный в США россиянин Левашов заявил в суде о своей невиновности

Обвиняемый в кибермошенничестве российский программист Пётр Левашов заявил в суде в американском штате Коннектикут о своей невиновности. Об этом сообщил его адвокат Игорь Литвак.

«Сегодня вечером у нас было первое слушание в суде в Коннектикуте. Петя Левашов сказал, что он невиновен по 8 пунктам, по которым его обвиняют в обвинительном заключении», — цитирует адвоката РИА Новости.

Ранее стало известно, что Испания экстрадировала в США Петра Левашова.

В посольстве России в Испании заявили, что решение о выдаче программиста США вызывает разочарование.

Левашов был задержан в Барселоне в апреле 2017 года. США обвиняют его в том, что на протяжении трёх лет он взламывал компьютеры американцев и торговал паролями к ним.