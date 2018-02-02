Посольство России разочаровано решением Испании о выдаче Левашова США

Решение Мадрида выдать Вашингтону россиянина Петра Левашова вызывает разочарование, сообщили в посольстве России в Испании.

«Такое решение испанских властей вызывает разочарование: ведь согласно общепринятым юридическим нормам, российский запрос имеет приоритет, поскольку Пётр Левашов является гражданином Российской Федерации», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что Испания экстрадировала в США обвиняемого в хакерстве российского программиста Петра Левашова.

Россиянин был задержан в Барселоне в апреле 2017 года. Соединённые Штаты обвиняют его в том, что на протяжении трёх лет он взламывал компьютеры американцев и торговал паролями к ним.