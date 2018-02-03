В Минюсте Испании прокомментировали решение о выдаче российского программиста Левашова США

В Минюсте Испании заявили, что решение выдать российского программиста Петра Левашова США, а не России было принято, потому что запрос об экстрадиции из Соединённых Штатов поступил раньше и там его обвиняют в более серьёзных преступлениях.

«Преступления, в которых его обвиняют в этой стране (США. — RT), более серьёзные. Кроме того, согласно конституции Российской Федерации, наличие гражданства этой страны может сделать невозможным его дальнейшую экстрадицию в Соединённые штаты, что может оставить безнаказанным совершённые там преступления», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее стало известно, что Испания экстрадировала в США обвиняемого в хакерстве российского программиста Петра Левашова.

В посольстве России в Испании заявили, что решение о выдаче Левашова США вызывает разочарование.

Россиянин был задержан в Барселоне в апреле 2017 года. Соединённые Штаты обвиняют его в том, что на протяжении трёх лет он взламывал компьютеры американцев и торговал паролями к ним.