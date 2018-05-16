На Украине вступил в силу закон о выплатах иностранцам в ВСУ

Короткая ссылка
На Украине вступил в силу закон о социальной защите иностранцев-контрактников в украинской армии.
На Украине вступил в силу закон о выплатах иностранцам в ВСУ
  • Reuters

Документ, опубликованный в газете Верховной рады «Голос Украины», вносит изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно нововведениям, на иностранцев и лиц без гражданства, которые служат по контракту в Вооружённых силах Украины, распространяются такие же условия выплаты одноразовой помощи в случае гибели, смерти, инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности, как и на военнослужащих украинцев.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон, совершенствующий вопрос выплат иностранцам, которые проходят военную службу в вооружённых силах страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных