В СБУ заявили об обнаружении у лидера компартии Украины оружия при обыске

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что провела обыски у лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко и изъяла у него предмет, похожий на пистолет.

Об этом сообщается на странице силового ведомства в Facebook.

«Следователи СБУ провели обыски у гражданина Украины Петра Симоненко. Во время следственных действий... изъяты предметы, похожие на пистолет АПС с глушителем и 120 патронов к нему», — указывается в заявлении.

Уточняется, что обыск прошёл в рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч.1 ст.111 (государственная измена) УК Украины.

Ранее стало известно, что сотрудники СБУ провели обыски у руководителей Коммунистической партии Украины.