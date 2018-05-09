В СБУ заявили об обнаружении у лидера компартии Украины оружия при обыске

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что провела обыски у лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко и изъяла у него предмет, похожий на пистолет.

Об этом сообщается на странице силового ведомства в Facebook. 

«Следователи СБУ провели обыски у гражданина Украины Петра Симоненко. Во время следственных действий... изъяты предметы, похожие на пистолет АПС с глушителем и 120 патронов к нему», — указывается в заявлении.

Уточняется, что обыск прошёл в рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч.1 ст.111 (государственная измена) УК Украины.

Ранее стало известно, что сотрудники СБУ провели обыски у руководителей Коммунистической партии Украины.

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