СБУ провела обыски у руководителей Компартии Украины

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски у руководителей Коммунистической партии Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.
СБУ провела обыски у руководителей Компартии Украины

СБУ проводит расследование по факту «совершения действий с целью захвата государственной власти и государственной измены».

«В ходе расследования правоохранители установили механизм организации по поручению российских кураторов проплаченных акций протеста для дестабилизации общественно-политической ситуации на Украине», — заявили в СБУ. 

В ведомстве заявили о наличии информации о причастности представителей Компартии к «антигосударственной деятельности». СБУ провела обыски по месту жительства руководителей партии в Киеве и Киевской области.

Отмечается, что в ходе следственных действий были обнаружены агитационные материалы с запрещённой на Украине коммунистической символикой, «которые планировались по заказу российских кураторов к распространению 9 мая», чтобы «спровоцировать силовые столкновения» между активистами.

Ранее СБУ заблокировала ретрансляцию в Киеве запрещённых российских телеканалов. 

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