На Украине призвали демонтировать советский герб с монумента «Родина-мать»

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Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в интервью телеканалу «Прямой» заявил, что советский герб с монумента «Родина-мать» должен быть демонтирован.

«Что касается «Родины-матери», очевидно, что никто этот памятник демонтировать не будет, но этот советский герб должен быть отстранён от общественного пространства или срезанием, или наложением», — сказал он.

Отмечается, что советский герб расположен на щите, который находится в левой руке статуи.

Монумент «Родина-мать» в Киеве был открыт в 1981 году.

В 2015 году на Украине был принят закон «О декоммунизации», согласно которому переименованию подлежат все объекты, напоминающие о советском прошлом.

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Украина
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