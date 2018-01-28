На Украине объяснили слова об «опасности» Цоя и Высоцкого

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Директор института национальной памяти Украины Владимир Вятрович объяснил свои слова о том, что музыканты Виктор Цой и Владимир Высоцкий «опасны» для украинского государства.

«Дискуссию о возможности использования Россией определённого деятеля культуры прошлого занесло в сторону: можно или нельзя запрещать, а если можно, то кого именно. Не предлагал запрещать ни Цоя, ни Высоцкого, ни других, кроме тех, кто сейчас откровенно поддерживает российскую агрессию», — написал он в своём Facebook.

По его словам, не надо забывать, что имена музыкантов «могут использовать».

Ранее Вятрович назвал Высоцкого и Цоя, а также писателя Михаила Булгакова «симпатичными щупальцами русского мира», подчеркнув, что данные личности опасны для Украины.

16 января Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз на территорию страны четырёх российских книг.

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