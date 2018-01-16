На Украине запретили ввоз в страну ещё четырёх российских книг

Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз на территорию страны ещё четырёх российских книг.

Об этом сообщает издание «Украинские новости».

«Запрещены для ввоза следующие книги: «Дочь Ленина — взгляд на историю» (Э. Радзинский), «Записки реаниматолога» (В. Шпинев), «Две жены для Святослава» (Е. Дворецкая) и «Большая книга мудрости победителей», — пишет оно.

Книги были выпущены в свет ООО «Издательство АСТ» и ООО «Издательство «Э» (Москва, Россия). Сегодня в списке запрещённых к ввозу — 25 российских книг.

Ранее вице-премьер Украины сообщил о сокращении в 2017 году поступления в страну российских изданий.

В начале декабря комитет запретил продавать на украинской территории книгу «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях».