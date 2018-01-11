На Украине предложили штрафовать артистов за гастроли в России

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания предложили ввести штрафы или уголовную ответственность для украинских артистов, гастролирующих в России.

«Законодатели могли бы рассмотреть и применить мировую практику в отношении влияния на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, признанной агрессором. Это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность для них», — приводит слова председателя совета Юрия Артёменко Укринформ.

Он добавил, что также следует ограничить участие таких артистов в украинском эфире.

«Телерадиоорганизации были бы обязаны ограничить участие таких артистов или деятелей культуры в эфире, возможно, на определённый период», — отметил Артёменко.

В ноябре украинский президент Пётр Порошенко подписал закон, устанавливающий особые требования к организации гастролей, участниками которых являются граждане России.

В частности, российские исполнители имеют право гастролировать на территории страны только после согласования со Службой безопасности Украины.