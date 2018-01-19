Посольство России в Британии назвало цензурой запрет на Украине книги «Сталинград»

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Посольство России в Великобритании назвало позорным актом цензуры запрет ввоза на Украину исторической книги «Сталинград» британского писателя Энтони Бивора.

«Позорный акт цензуры и предательства жертв Второй мировой войны, на который посольство Британии в Киеве закрывает глаза», — говорится в сообщении.

В российском диппредставительстве отметили, что Киев запретил «Сталинград» «за хорошо зафиксированные зверства нацистских коллаборационистов во Второй мировой войне».

Ранее на Украине запретили ввоз в страну ещё четырёх российских книг.

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