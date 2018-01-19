Посольство России в Британии назвало цензурой запрет на Украине книги «Сталинград»

Посольство России в Великобритании назвало позорным актом цензуры запрет ввоза на Украину исторической книги «Сталинград» британского писателя Энтони Бивора.

«Позорный акт цензуры и предательства жертв Второй мировой войны, на который посольство Британии в Киеве закрывает глаза», — говорится в сообщении.

Ukraine bans Antony Beevor’s “Stalingrad” over well documented atrocities of 🇺🇦

Nazi collaborators in WW2. Shameful act of censorship and betrayal of WW2 victims – to which @UKinUkraine turns a blind eye pic.twitter.com/Pf256Q7y9g — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 19 января 2018 г.

В российском диппредставительстве отметили, что Киев запретил «Сталинград» «за хорошо зафиксированные зверства нацистских коллаборационистов во Второй мировой войне».

Ранее на Украине запретили ввоз в страну ещё четырёх российских книг.