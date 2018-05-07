Глава Абхазии поздравил Путина со вступлением в должность президента
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«Убеждён, что ваша деятельность на посту президента Российской Федерации будет и в будущем способствовать укреплению абхазо-российских взаимоотношений, основанных на отношениях дружбы и взаимного доверия наших народов», — говорится в сообщении абхазского лидера.
Он отметил, что укрепление союзнического взаимодействия и стратегического партнёрства между странами является важнейшим направлением внешней политики Абхазии.
Ранее стало известно, что Путин вступил в должность президента России.
RT вёл текстовую трансляцию.