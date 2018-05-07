Глава Абхазии поздравил Путина со вступлением в должность президента

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Глава Абхазии Рауль Хаджимба поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента России.
Глава Абхазии поздравил Путина со вступлением в должность президента
  • Reuters
  • © Alexander Zemlianichenko/Pool

«Убеждён, что ваша деятельность на посту президента Российской Федерации будет и в будущем способствовать укреплению абхазо-российских взаимоотношений, основанных на отношениях дружбы и взаимного доверия наших народов», — говорится в сообщении абхазского лидера.

Он отметил, что укрепление союзнического взаимодействия и стратегического партнёрства между странами является важнейшим направлением внешней политики Абхазии.

Ранее стало известно, что Путин вступил в должность президента России.

RT вёл текстовую трансляцию.

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