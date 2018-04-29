МИД Украины призвал усилить давление на Россию
Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца призвала усилить давление на Россию из-за ситуации в Донбассе.
«России нужна дестабилизация в Украине… Призываем партнёров усилить давление на Россию», — написала она в Twitter.
По словам представителя украинского МИД, за последние сутки в зоне конфликта в Донбассе 61 раз открывался огонь и использовались минометы.
Ранее в ЛНР заявили о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за прошедшие сутки.
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