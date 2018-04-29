В ЛНР заявили о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за прошедшие сутки
«За прошедшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив миномёты калибром 120 и 82 миллиметра, БМП-1, гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие», — рассказал собеседник агентства.
Как уточнили в ведомстве, обстрелу подверглись территории вблизи населённых пунктов Веселогоровка, Нижнее Лозовое, Желобок, Донецкий и Калиново.
Сообщений о пострадавших среди военных и гражданского населения к настоящему моменту не поступало.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что страны G7 поддерживают план Киева по вводу миротворцев в Донбасс.
Подробнее — в материале RT.