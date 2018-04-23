Климкин заявил, что страны G7 поддерживают план Киева по миротворцам

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RT
Страны «Большой семёрки» выражают согласие с позицией украинской стороны по развёртыванию миротворческой миссии в Донбассе. Об этом после участия в ознакомительной сессии саммита министров иностранных дел G7 в Торонто рассказал глава МИД Украины Павел Климкин.
Климкин заявил, что страны G7 поддерживают план Киева по миротворцам
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«Обсуждая формат миротворческой операции, все согласились, что мы должны руководствоваться логикой, когда сначала достигается базовая безопасность, затем контроль над оккупированными территориями, полицейский компонент и только потом — подготовка к выборам», — цитирует министра «Укринформ».

Климкин также раскритиковал российский план по миротворцам, отметив, что цель Москвы — сохранить свой «протекторат», «укрепить и в дальнейшем продвинуть, как троянского коня, чтобы нас дестабилизировать и разрушить».

Ранее украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Украина стремится к введению миротворческой миссии ООН в Донбассе, и в этом вопросе есть определённые сдвиги.

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