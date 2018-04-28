Вице-премьер Украины объяснила, почему в 2018 году не будет ввода миротворцев в Донбасс

Миротворческая миссия в Донбассе не будет начата в этом году в связи с нехваткой времени для обсуждения данного вопроса. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Я не вижу, каким образом мы могли бы иметь миротворцев в Донбассе до конца этого года. Чисто из-за того, что принятие решения об операции продолжается в течение полугода», — цитирует её агентство УНН.

По словам Климпуш-Цинцадзе, разговоры о том, что миротворцы могут войти в Донбасс в течение нескольких месяцев, преждевременны.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что страны G7 поддерживают план Киева по миротворцам.

Подробнее — в материале RT.