Вице-премьер Украины объяснила, почему в 2018 году не будет ввода миротворцев в Донбасс
«Я не вижу, каким образом мы могли бы иметь миротворцев в Донбассе до конца этого года. Чисто из-за того, что принятие решения об операции продолжается в течение полугода», — цитирует её агентство УНН.
По словам Климпуш-Цинцадзе, разговоры о том, что миротворцы могут войти в Донбасс в течение нескольких месяцев, преждевременны.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что страны G7 поддерживают план Киева по миротворцам.
Подробнее — в материале RT.