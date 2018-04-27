Грызлов рассказал о возможности обмена пленными в Донбассе в ближайшее время

В ближайшее время может появиться возможность провести крупный обмен пленными, заявил российский полпред в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, очередная встреча контактной группы состоится 4 мая.

«Мы готовим возможность обмена по формату «всех на всех», но понятно, что это будет пошаговый обмен. «Всех на всех» сложно — выверяются списки», — заявил Грызлов.

Он отметил, что возможность крупного обмена может появиться в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что власти самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о готовности провести обмен пленными с Киевом по формуле «80 на 14».