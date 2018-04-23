В ДНР заявили о готовности провести обмен пленными по формуле «80 на 14»

Власти самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о готовности провести обмен пленными с Киевом по формуле «80 на 14».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на омбудсмена республики Дарью Морозову.

«На данный момент есть чёткое число — 80 человек, которые установлены нами на территории Украины, и 14 человек, которые установлены на нашей территории. Мы не видим никаких препятствий для обмена данных людей», —заявила Морозова.

В феврале российский полпред в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что Россия призывает к скорейшему обмену пленными в Донбассе по формуле «всех на всех».