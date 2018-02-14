Грызлов: Россия призывает к обмену пленными в Донбассе по формуле «всех на всех»
«Российская сторона настаивает на скорейшем проведении второго этапа обмена удерживаемыми лицами для выполнения принципа «всех на всех», — цитирует ТАСС Грызлова.
По его словам, на Украине «находится почти в четыре раза больше удерживаемых людей».
В конце декабря 2017 года в Донбассе состоялся самый масштабный за время конфликта обмен военнопленными.
Политолог Александр Асафов в беседе с New Inform прокомментировал процесс обмена.