Грызлов: Россия призывает к обмену пленными в Донбассе по формуле «всех на всех»

Россия призывает к скорейшему обмену пленными в Донбассе по формуле «всех на всех». Об этом заявил российский полпред в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Российская сторона настаивает на скорейшем проведении второго этапа обмена удерживаемыми лицами для выполнения принципа «всех на всех», — цитирует ТАСС Грызлова.

По его словам, на Украине «находится почти в четыре раза больше удерживаемых людей».

В конце декабря 2017 года в Донбассе состоялся самый масштабный за время конфликта обмен военнопленными.

Политолог Александр Асафов в беседе с New Inform прокомментировал процесс обмена.