Медведев обсудил с Карапетяном ситуацию в Армении
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«Состоялся телефонный разговор председателя правительства России Медведева с исполняющим обязанности премьер-министра республики Армения Карапетяном», — приводит сообщение РИА Новости.
Главы правительств обсудили текущие вопросы российско-армянских отношений и события в Армении.
«Медведев выразил поддержку дружественному армянскому народу и подчеркнул важность сохранения ситуации в правовом конституционном поле», — отметили в пресс-службе кабмина.
Кроме того, собеседники в ходе разговора затронули тематику интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.
23 апреля в отставку подал премьер-министр Армении Серж Саргсян. Временно исполняющим обязанности главы правительства Армении стал первый вице-премьер Карен Карапетян.