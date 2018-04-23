Медведев обсудил с Карапетяном ситуацию в Армении

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл телефонный разговор с временно исполняющим обязанности премьера Армении Кареном Карапетяном. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.
Медведев обсудил с Карапетяном ситуацию в Армении
  • © Sputnik/Pool/Dmitry Astakhov via REUTERS

«Состоялся телефонный разговор председателя правительства России Медведева с исполняющим обязанности премьер-министра республики Армения Карапетяном», — приводит сообщение РИА Новости.

Главы правительств обсудили текущие вопросы российско-армянских отношений и события в Армении.

«Медведев выразил поддержку дружественному армянскому народу и подчеркнул важность сохранения ситуации в правовом конституционном поле», — отметили в пресс-службе кабмина.

Кроме того, собеседники в ходе разговора затронули тематику интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.

23 апреля в отставку подал премьер-министр Армении Серж Саргсян. Временно исполняющим обязанности главы правительства Армении стал первый вице-премьер Карен Карапетян.

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