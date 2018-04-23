Лидер оппозиционного движения Армении сообщил, что продолжит переговоры с врио премьера

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Лидер оппозиционного движения, организовавшего протесты в Ереване, депутат парламента Армении Никол Пашинян сообщил, что нового премьер-министра страны назначат в течение ближайшей недели.
Лидер оппозиционного движения Армении сообщил, что продолжит переговоры с врио премьера
  • Reuters

«Новый премьер от народа должен быть назначен в ближайшую неделю. После этого будет сформировано временное правительство, а затем назначены внеочередные парламентские выборы», — цитирует Пашиняна РИА Новости.

По его словам, в ходе переговоров ему предлагали отсрочить отставку Саргсяна до 25 апреля, на месяц, или до октября. Между тем оппозиционер подчеркнул, что решение об отставке должно быть принято в течение двух часов.

«В среду утром, в 11:00, мы продолжим переговоры с властями, врио премьера Кареном Карапетяном о передаче власти без потрясений», — пояснил депутат парламента Армении.

23 апреля в отставку подал премьер-министр Армении Серж Саргсян. Временно исполняющим обязанности главы правительства Армении стал первый вице-премьер Карен Карапетян.

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