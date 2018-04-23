Карен Карапетян назначен исполняющим обязанности премьер-министра Армении

Временно исполняющим обязанности главы правительства Армении стал первый вице-премьер Карен Карапетян, он провёл внеочередное заседание. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Карен Карапетян

© Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

«Согласно принятому правительством порядку, в случае невозможности выполнения премьером своих обязанностей премьер-министра заменяет первый вице-премьер», — говорится в сообщении. В ходе заседания Карапетян, учитывая закон «О структуре и деятельности правительства» и заявление Саргсяна, зафиксировал невозможность исполнения премьером своих полномочий. 23 апреля в отставку подал премьер-министр Армении Серж Саргсян.