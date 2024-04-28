Reuters: Илон Маск отправился с визитом в Китай

Американский бизнесмен Илон Маск отправился с визитом в Китай.

«Маск планирует встретиться в Пекине с высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить развёртывание Full-Self Driving (FSD) в стране и получить разрешение на передачу данных, собранных в Китае, за границу для обучения алгоритмов для своих технологий автономного вождения», — сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Ранее отмечалось, что Китай является вторым по величине рынком для производителей электромобилей Tesla после США, завод в Шанхае остаётся крупнейшим предприятием компании.

Также телеканал NBC сообщал, что Илон Маск в сентябре 2023 года тайно посетил Белый дом.