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Reuters: Илон Маск отправился с визитом в Китай

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Американский бизнесмен Илон Маск отправился с визитом в Китай.
Reuters: Илон Маск отправился с визитом в Китай
  • © AP Photo / Kirsty Wigglesworth

«Маск планирует встретиться в Пекине с высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить развёртывание Full-Self Driving (FSD) в стране и получить разрешение на передачу данных, собранных в Китае, за границу для обучения алгоритмов для своих технологий автономного вождения», — сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Ранее отмечалось, что Китай является вторым по величине рынком для производителей электромобилей Tesla после США, завод в Шанхае остаётся крупнейшим предприятием компании.

Также телеканал NBC сообщал, что Илон Маск в сентябре 2023 года тайно посетил Белый дом.

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