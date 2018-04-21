Алиев утвердил Мамедова премьером Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении помощника президента страны по внешнеполитическим вопросам Новруза Мамедова премьер-министром.
Распоряжение опубликовано на сайте главы Азербайджана.
«Назначить Новруза Исмаила оглу Мамедова премьер-министром Азербайджанской Республики», — говорится на сайте.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Ранее меджлис утвердил премьер-министром республики Новруза Мамедова.
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