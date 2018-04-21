Алиев утвердил Мамедова премьером Азербайджана

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении помощника президента страны по внешнеполитическим вопросам Новруза Мамедова премьер-министром.

Распоряжение опубликовано на сайте главы Азербайджана.

«Назначить Новруза Исмаила оглу Мамедова премьер-министром Азербайджанской Республики», — говорится на сайте.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее меджлис утвердил премьер-министром республики Новруза Мамедова.

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