СМИ: Во Львове у здания обладминистрации прошёл пикет из-за пожара в храме УПЦ МП

Прихожане провели акцию протеста возле областной администрации во Львове из-за пожара в храме Святого Князя Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает «Львовский портал».

Как отмечается, протестующие собрались возле здания и в холле.

По их мнению, храм подожгли намеренно, а версия о неисправности проводки — вымышленная.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 февраля во Львове произошёл пожар в церкви Святого Князя Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата.

Архиепископ Львовский и Галицкий УПЦ МП Филарет заявил, что причиной ночного пожара в церкви Святого Князя Владимира во Львове стал поджог.