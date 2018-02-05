СМИ: Во Львове у здания обладминистрации прошёл пикет из-за пожара в храме УПЦ МП
Как отмечается, протестующие собрались возле здания и в холле.
По их мнению, храм подожгли намеренно, а версия о неисправности проводки — вымышленная.
Ранее сообщалось, что в ночь на 3 февраля во Львове произошёл пожар в церкви Святого Князя Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата.
Архиепископ Львовский и Галицкий УПЦ МП Филарет заявил, что причиной ночного пожара в церкви Святого Князя Владимира во Львове стал поджог.