Украина исключила пять стран из перечня рисковых по трансфертному ценообразованию
Таким образом, украинское правительство пересмотрело своё решение, принятое в декабре.
По словам министра финансов Александра Данилюка, декабрьское решение было принято без согласования с этими странами, поэтому правительство и Минфин возьмут два месяца для консультаций.
В декабре 2017 года правительство Украины включило Эстонию, Иран, Кубу, Лаос, Латвию, Ливан, Мальту, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузию и Венгрию в перечень рисковых стран по трансфертному ценообразованию.