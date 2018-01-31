Украина исключила пять стран из перечня рисковых по трансфертному ценообразованию

Короткая ссылка
Кабмин Украины исключил Эстонию, Латвию, Грузию, Венгрию и Мальту из перечня рисковых стран по трансфертному ценообразованию. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Таким образом, украинское правительство пересмотрело своё решение, принятое в декабре.

По словам министра финансов Александра Данилюка, декабрьское решение было принято без согласования с этими странами, поэтому правительство и Минфин возьмут два месяца для консультаций.

В декабре 2017 года правительство Украины включило Эстонию, Иран, Кубу, Лаос, Латвию, Ливан, Мальту, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузию и Венгрию в перечень рисковых стран по трансфертному ценообразованию.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru