Украина исключила пять стран из перечня рисковых по трансфертному ценообразованию

Кабмин Украины исключил Эстонию, Латвию, Грузию, Венгрию и Мальту из перечня рисковых стран по трансфертному ценообразованию. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Таким образом, украинское правительство пересмотрело своё решение, принятое в декабре.

По словам министра финансов Александра Данилюка, декабрьское решение было принято без согласования с этими странами, поэтому правительство и Минфин возьмут два месяца для консультаций.

В декабре 2017 года правительство Украины включило Эстонию, Иран, Кубу, Лаос, Латвию, Ливан, Мальту, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузию и Венгрию в перечень рисковых стран по трансфертному ценообразованию.