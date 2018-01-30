МИД Латвии вручил ноту Украине из-за включения страны в список офшоров

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Министерство иностранных дел Латвии вручило временному поверенному в делах Украины Алисе Подоляк официальную ноту из-за включения страны в украинский список офшоров. Об этом сообщил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич.

В Риге призвали украинское руководство принять необходимые меры для того, чтобы исключить Латвию из списка офшоров.

По словам Ринкевича, ранее с участием Минфина Латвии велась работа по урегулированию этой проблемы.

Кроме того, над решением данного вопроса работают послы Латвии и Эстонии, также попавшей в этот список.

По словам Ринкевича, такая ситуация произошла из-за неправильной интерпретации нового налогового законодательства Латвии.

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