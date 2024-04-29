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Власти Молдавии намерены упростить снос памятников

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Кабмин Молдавии подготовил поправки в закон, которые предусматривают упрощение сноса памятников. Соответствующий проект постановления был опубликован на сайте правительства республики.
Власти Молдавии намерены упростить снос памятников
  • Gettyimages.ru

Согласно документу, сносу могут быть подвержены монументы, нарушающие общественный порядок и «противоречащие хорошим манерам». Законопроект затронет памятники категории «Б», находящиеся в ведении местных органов власти.

Как сообщает ТАСС, общественные деятели и оппозиционные политики в Молдавии обеспокоены тем, что этот законопроект позволит властям демонтировать памятники советским воинам, установленные практически в каждом населённом пункте республики.

Ранее сообщалось, что на севере Молдавии неизвестные демонтировали памятник с братской могилы.

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