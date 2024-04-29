Власти Молдавии намерены упростить снос памятников
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Согласно документу, сносу могут быть подвержены монументы, нарушающие общественный порядок и «противоречащие хорошим манерам». Законопроект затронет памятники категории «Б», находящиеся в ведении местных органов власти.
Как сообщает ТАСС, общественные деятели и оппозиционные политики в Молдавии обеспокоены тем, что этот законопроект позволит властям демонтировать памятники советским воинам, установленные практически в каждом населённом пункте республики.
Ранее сообщалось, что на севере Молдавии неизвестные демонтировали памятник с братской могилы.