Власти Молдавии намерены упростить снос памятников

Кабмин Молдавии подготовил поправки в закон, которые предусматривают упрощение сноса памятников. Соответствующий проект постановления был опубликован на сайте правительства республики.

Согласно документу, сносу могут быть подвержены монументы, нарушающие общественный порядок и «противоречащие хорошим манерам». Законопроект затронет памятники категории «Б», находящиеся в ведении местных органов власти.

Как сообщает ТАСС, общественные деятели и оппозиционные политики в Молдавии обеспокоены тем, что этот законопроект позволит властям демонтировать памятники советским воинам, установленные практически в каждом населённом пункте республики.

Ранее сообщалось, что на севере Молдавии неизвестные демонтировали памятник с братской могилы.