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Аналитик Блохин объяснил заявление Блинкена о переговорах по Украине

Аналитик Блохин заявил, что не Украина принимает решение о начале переговоров

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RT
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин объяснил в беседе с RT заявление госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена о том, что Киев должен сам принять решение о начале переговоров с Москвой.
Аналитик Блохин объяснил заявление Блинкена о переговорах по Украине
  • AP

«Я думаю, что это просто такой дипломатический политес... То есть говорят, что Украина находится полностью под влиянием Соединённых Штатов. США на самом деле представляют ситуацию иной, в ином свете, что Украина — это суверенное независимое государство, которое избрало путь на взаимодействие со Штатами, с Западом, и они ей всячески помогают», — отметил собеседник RT.

По его мнению, это попытка «застраховаться, списать все проигрыши и провалы на киевский режим».

«Но все же прекрасно понимают, что не Украина здесь решает, хочет она переговоров или нет, а Соединённые Штаты», — заключил собеседник RT.

Ранее Блинкен заявил, что Киев должен сам принять решение о начале переговоров с Москвой.

Он отметил, что США поддержат Украину в любом случае.

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