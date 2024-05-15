В деле серийного убийцы Вороненко появилась седьмая жертва
- РИА Новости
Как сообщили в региональном главке Следственного комитета России, в отношении Вороненко возбудили новое уголовное дело.
Следствие полагает, что Вороненко в 2005 году познакомился на проспекте Ветеранов с 28-летней петербурженкой, после чего пригласил её на прогулку в парк.
Там преступник задушил женщину предметами её одежды. Отмечается, что в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.
«После убийства Вороненко похитил у жертвы телефон, а тело бросил в ближайшей канаве, закидав его ветками», — указывается в релизе.
Ранее сообщалось, что обвинение запросило пожизненный срок для убившего более 30 женщин маньяка Радика Тагирова.