В деле серийного убийцы Вороненко появилась седьмая жертва

Отбывающий пожизненный срок за убийство шести женщин Дмитро Вороненко мог расправиться с ещё одной жертвой в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в региональном главке Следственного комитета России, в отношении Вороненко возбудили новое уголовное дело.

Следствие полагает, что Вороненко в 2005 году познакомился на проспекте Ветеранов с 28-летней петербурженкой, после чего пригласил её на прогулку в парк.

Там преступник задушил женщину предметами её одежды. Отмечается, что в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«После убийства Вороненко похитил у жертвы телефон, а тело бросил в ближайшей канаве, закидав его ветками», — указывается в релизе.

Ранее сообщалось, что обвинение запросило пожизненный срок для убившего более 30 женщин маньяка Радика Тагирова.