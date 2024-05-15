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В деле серийного убийцы Вороненко появилась седьмая жертва

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Отбывающий пожизненный срок за убийство шести женщин Дмитро Вороненко мог расправиться с ещё одной жертвой в Санкт-Петербурге.
В деле серийного убийцы Вороненко появилась седьмая жертва
  • РИА Новости

Как сообщили в региональном главке Следственного комитета России, в отношении Вороненко возбудили новое уголовное дело.

Следствие полагает, что Вороненко в 2005 году познакомился на проспекте Ветеранов с 28-летней петербурженкой, после чего пригласил её на прогулку в парк.

Там преступник задушил женщину предметами её одежды. Отмечается, что в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«После убийства Вороненко похитил у жертвы телефон, а тело бросил в ближайшей канаве, закидав его ветками», — указывается в релизе.

Ранее сообщалось, что обвинение запросило пожизненный срок для убившего более 30 женщин маньяка Радика Тагирова.

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