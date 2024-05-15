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Политолог: США определились, что Киев обязан вступить в переговоры с Россией

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RT
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Киев должен сам принять решение о начале переговоров с Москвой, означает, что Штаты определились с тем, что Украина обязана вступить в переговорный процесс с Россией.
Политолог: США определились, что Киев обязан вступить в переговоры с Россией
  • AFP

«Если государственный секретарь Соединённых Штатов Америки говорит о том, что Украина должна сама принять решение о переговорах, то это означает лишь то, что Штаты определились с тем, что Киев обязан вступить в переговорный процесс с Российской Федерацией ради сохранения украинской государственности в любых границах», — отметил политолог.

Он добавил, что публичные рекомендации со стороны американцев обычно означают уже принятое решение.

По мнению эксперта, Блинкен, скорее всего, передал украинской стороне обеспокоенность в связи с успехами Вооружённых сил Российской Федерации на Харьковском направлении.

«И на этом фоне Вашингтон понимает, что самый лучший вариант для них — это ведение переговоров с Россией через прокладку в виде киевского режима, потому что чем дольше Киев будет отказываться от переговорного процесса, тем больше территорий он потеряет. А то, что Киев с каждым днём будет терять всё больше и больше территорий, это уже очевидно не только нам, но и нашим бывшим западным партнёрам», — заключил Мезюхо.

Ранее Блинкен заявил, что Киев должен сам принять решение о начале переговоров с Москвой. Он отметил, что США поддержат Украину в любом случае.

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