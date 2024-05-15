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Путин провёл совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса

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Президент России Владимир Путин провёл совещание, посвящённое развитию оборонно-промышленного комплекса страны.
Путин провёл совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

На совещании присутствовали зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, глава Минобороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга Антон Алиханов, а также помощник президента России Алексей Дюмин.

Ранее Путин заявил, что промышленность и оборонно-промышленный комплекс (ОПК) в большом объёме сосредоточены в рамках госкорпорации «Ростех».

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