Путин провёл совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса

Президент России Владимир Путин провёл совещание, посвящённое развитию оборонно-промышленного комплекса страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

На совещании присутствовали зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, глава Минобороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга Антон Алиханов, а также помощник президента России Алексей Дюмин.

Ранее Путин заявил, что промышленность и оборонно-промышленный комплекс (ОПК) в большом объёме сосредоточены в рамках госкорпорации «Ростех».