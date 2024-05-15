Автоюрист объяснил, за какие препараты в крови водитель может получить штраф

Опрошенные RT эксперты прокомментировали опубликованный в соцсетях список лекарств, после приёма которых якобы запрещено или нежелательно управлять автомобилем.

Автоюрист Лев Воропаев пояснил, что основанием для штрафа станет обнаружение в крови только запрещённого препарата. Опубликованный список необходимо воспринимать как рекомендацию, добавил собеседник RT.

«Однозначно это только как рекомендация. У нас перечень веществ, которые запрещено употреблять гражданину при управлении транспортным средством, утверждены постановлением правительства 681. И только эти вещества в случае обнаружения в моче либо в крови будут являться основанием, чтобы наказать этого водителя. Но исключать того, что эти же вещества входят в указанные препараты, нельзя», — отметил специалист.

Он объяснил, что, например, корвалол содержит фенобарбитал.

«А фенобарбитал у нас запрещён к употреблению и является наркотическим веществом. В случае его обнаружения водителя ждёт наказание в виде лишения прав от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей за первый раз», — пояснил Воропаев.

Автоюрист Дмитрий Славнов также отметил, что существует список запрещённых к употреблению водителем препаратов, в нём присутствует корвалол.

По мнению врача-терапевта Людмилы Лапы, большинство препаратов выписывает врач, поэтому она посоветовала водителям иметь с собой медицинское назначение.

По мнению автоэксперта, вице-президента Национального союза автомобилистов Яна Хайцеэра, следует обращать внимание на все списки, которые публикуются.

«Потому что, когда принимали этот список, задумывались о том, что действительно это вещество влияет на психофизическое состояние человека, которое мешает управлять автомобилем. Но никто не задумывался, какое количество», — добавил эксперт.

При этом он напомнил, что сотрудник ГИБДД, останавливая водителя и направляя его на медицинское освидетельствование, исходит из списка, содержащегося в

постановлении правительства 681.

«Факт употребления лекарства из этого списка является поводом для лишения человека прав управления автотранспортным средством», — заключил собеседник RT.

Ранее Минздрав России сообщил, что опубликованный в соцсетях список лекарств, после приёма которых якобы запрещено или нежелательно управлять автомобилем, носит информационный характер.

«Представленный список лекарств, содержащих седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и/или этиловый спирт и т. д., носит информационный характер», — отметили в ведомстве.

В Минздраве подчеркнули, что ряд лекарственных препаратов действительно могут оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем, так как они снижают быстроту реакции, вызывают сонливость и т. д.