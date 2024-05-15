В Швейцарии обсудили отказ от запрета на экспорт оружия в воюющие страны

Власти Швейцарии обсуждают возможность снятия запрета на экспорт оружия в страны, находящиеся в состоянии конфликта.

«Подобное отступление (от действующего законодательства. — RT) может, например, быть необходимо, чтобы продолжить экспорт некоторых деталей... в рамках промышленного сотрудничества между швейцарскими поставщиками и оборонными компаниями в странах-партнёрах, оказавшихся вовлечёнными в военный конфликт», — приводит ТАСС заявление правительства.

При этом отмечается, что официальная позиция Швейцарии по нейтральному статусу останется неизменной. Власти страны подчеркнули, что в связи с этим новое отступление не может использоваться для экспорта военной техники, который противоречит закону о нейтралитете.

Ранее в МИД Швейцарии заявили, что поддержка киевского режима, а также готовящаяся конференция по Украине якобы никак не отражаются на нейтральном статусе страны.

Накануне российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Швейцария не подходит России в качестве площадки для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

Глава МИД России подчеркнул, что страна из нейтральной превратилась в откровенно враждебную, об этом говорит, например, то, что она подписалась и присоединилась ко всем без исключения санкциям Запада.