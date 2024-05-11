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МИД Швейцарии: поддержка Украины не ведёт к нарушению нейтралитета

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В МИД Швейцарии заявили, что поддержка киевского режима, а также готовящаяся конференция по Украине якобы никак не отражается на нейтральном статусе страны.
МИД Швейцарии: поддержка Украины не ведёт к нарушению нейтралитета
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Об этом в ведомстве заявили агентству Reuters.

В министерстве заявляют, что постоянные шаги в пользу Украины никак не влияют на страну и её нейтральный статус остаётся «постоянным».

«Быть нейтральными не значит быть безразличными... Право на нейтралитет не мешает солидарности и поддержке Украины», — отмечается в заявлении ведомства.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Швейцария не подходит России в качестве площадки для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

Глава МИД России подчеркнул, что страна из нейтральной превратилась в откровенно враждебную, об этом говорит, например, то, что она подписалась и присоединилась ко всем без исключения санкциям Запада.

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