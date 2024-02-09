На севере Молдавии неизвестные демонтировали памятник с братской могилы

На севере Молдавии в Сынжерейском районе неизвестные демонтировали памятник с братской могилы воинов-освободителей.

Об этом заявил глава Национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.

По его словам, речь идёт о мемориальном комплексе в селе Старые Биличены.

«Несколько лет назад в результате кражи исчезла левая скульптура солдата в каске, а теперь (пока неизвестно, когда и кем) демонтирована фигура воина в пилотке», — отметил он.

По его словам, будет направлено заявление в Генпрокуратуру Молдавии.

В январе сообщалось, что активисты организации NextGeneration восстановили панно, посвящённое герою Великой Отечественной войны Родиону Малиновскому в городе Бельцы в Молдавии.