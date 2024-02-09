На севере Молдавии неизвестные демонтировали памятник с братской могилы
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Об этом заявил глава Национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.
По его словам, речь идёт о мемориальном комплексе в селе Старые Биличены.
«Несколько лет назад в результате кражи исчезла левая скульптура солдата в каске, а теперь (пока неизвестно, когда и кем) демонтирована фигура воина в пилотке», — отметил он.
По его словам, будет направлено заявление в Генпрокуратуру Молдавии.
В январе сообщалось, что активисты организации NextGeneration восстановили панно, посвящённое герою Великой Отечественной войны Родиону Малиновскому в городе Бельцы в Молдавии.