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На севере Молдавии неизвестные демонтировали памятник с братской могилы

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На севере Молдавии в Сынжерейском районе неизвестные демонтировали памятник с братской могилы воинов-освободителей.
На севере Молдавии неизвестные демонтировали памятник с братской могилы
  • Gettyimages.ru
  • © pticelov

Об этом заявил глава Национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.

По его словам, речь идёт о мемориальном комплексе в селе Старые Биличены.

«Несколько лет назад в результате кражи исчезла левая скульптура солдата в каске, а теперь (пока неизвестно, когда и кем) демонтирована фигура воина в пилотке», — отметил он.

По его словам, будет направлено заявление в Генпрокуратуру Молдавии.

В январе сообщалось, что активисты организации NextGeneration восстановили панно, посвящённое герою Великой Отечественной войны Родиону Малиновскому в городе Бельцы в Молдавии.

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