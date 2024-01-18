Активисты восстановили панно в честь маршала Малиновского в молдавских Бельцах

Активисты организации NextGeneration восстановили панно, посвящённое герою Великой Отечественной войны Родиону Малиновскому в городе Бельцы в Молдавии.

Об этом заявил один из лидеров оппозиционной в Молдавии партии «Возрождение» Александр Нестеровский.

По его словам, вандалы украли памятное панно в честь героя Великой Отечественной войны Родиона Малиновского.

«Неравнодушные к истории нашей страны молодые активисты из партии «Renastere-Возрождение» восстановили это памятное панно и прикрепили его на один из домов по улице Малиновского в Бельцах», — сообщил он в своём Telegram-канале.

В октябре стало известно, что в Молдавии планируют установить памятник румынским нацистам на братской могиле советских воинов в селе Бравича.