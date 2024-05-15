Уничтожены ракеты ATACMS и HARM, бомбы HAMMER: средства ПВО предотвратили массированную атаку на регионы России

Минобороны: средства ПВО РФ сбили ночью ракеты ATACMS, бомбы HAMMER и 17 БПЛА

Дежурные средства ПВО в ночь на 15 мая пресекли очередные попытки киевского режима устроить террористические атаки на российскую территорию, сообщили в Минобороны РФ. Так, над Крымским полуостровом были уничтожены десять американских оперативно-тактических ракет ATACMS, над Белгородской областью — две ракеты HARM, две авиабомбы HAMMER, два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять БПЛА. При этом над Курской областью перехвачено пять украинских беспилотников, а над Брянской — три.