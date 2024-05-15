Уничтожены ракеты ATACMS и HARM, бомбы HAMMER: средства ПВО предотвратили массированную атаку на регионы России
Минобороны: средства ПВО РФ сбили ночью ракеты ATACMS, бомбы HAMMER и 17 БПЛА
- © РИА Новости / Максим Блинов
-
15 мая 2024
Дежурные средства сбили над Татарстаном беспилотник около 07:30 мск, сообщило Минобороны РФ.
-
Группировка войск «Днепр» нанесла серию точных ударов по живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты, 103-й и 121-й бригад территориальной обороны ВФУ в районах Тягинки, Капуловки и Золотой Балки (Херсонская область), сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его данным противник потерял до 25 боевиков, семь дронов, 11 орудий и миномётов, три военных автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Брейвхарт», 155-мм гаубицу М777, 105-мм орудие М119, 54 наблюдательных пункта и 30 пунктов управления БПЛА.
-
В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
-
Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщает Росавиация.
Ограничения введены для обеспечения безопасности полётов.
-
Владимир Зеленский на фоне сложной для киевского режима обстановки на фронте отменил поездку в Испанию и Португалию, пишут местные СМИ.
Зеленский должен был посетить эти страны в конце недели и подписать соглашения о безопасности.
-
ВСУ на фоне продвижения российских войск в Харьковской области начали перебрасывать на этот участок фронта немецкие танки и шведские боевые машины, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
-
Группировка украинских войск на востоке н. п. Часов Яр (ДНР) оказалась в оперативном окружении, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры республики.
При этом ВСУ перебросили личный состав трёх бригад из Часова Яра под Харьков.
-
Сотрудники управления ФСБ России по ДНР обнаружили в Авдеевке несколько заминированных схронов, оставленных украинскими войсками при отступлении.
Силовики обнаружили 33 кг тротила, 222 ручные гранаты, 25 мин различного типа, 121 гранатомётный выстрел, а также 22,1 тыс. патронов к стрелковому оружию.
-
На топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва в результате атаки двух украинских БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По его словам, возгорания топлива не произошло, пострадавших нет.
-
Сапёры группировки войск «Север» сорвали план украинских военных при отступлении осуществить подрыв дамбы на севере Харьковской области. Объект был разминирован после штурма населённого пункта Пыльная.
«Зашли успешно, рассредоточились... противник оставил заряды на дамбе и... наши сапёры успешно предотвратили затопление этого посёлка», — штурмовик с позывным Вин в разговоре с РИА Новости.