Сержант ВС России: ВСУ травят воду в областях, куда заходят российские войска

Водитель машины-водовозки сержант Рудольф Григорян рассказал, что украинские военные отравляли воду в тех областях, куда заходили российские бойцы.

«Слух такой ходил: на территории Украины ВСУ травили воду в каждой области, куда заходили российские войска», — сообщил военный в опубликованном Минобороны России видео.

Он рассказал, что обеспечивал российскую армию питьевой водой, которую вёз из Крыма, несмотря на обстрелы противника.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что ВСУ намерены использовать в боях «особые химические пояса».