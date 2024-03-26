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Сержант ВС России: ВСУ травят воду в областях, куда заходят российские войска

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Водитель машины-водовозки сержант Рудольф Григорян рассказал, что украинские военные отравляли воду в тех областях, куда заходили российские бойцы.
Сержант ВС России: ВСУ травят воду в областях, куда заходят российские войска
  • РИА Новости

«Слух такой ходил: на территории Украины ВСУ травили воду в каждой области, куда заходили российские войска», — сообщил военный в опубликованном Минобороны России видео.

Он рассказал, что обеспечивал российскую армию питьевой водой, которую вёз из Крыма, несмотря на обстрелы противника.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что ВСУ намерены использовать в боях «особые химические пояса».

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